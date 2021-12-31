4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء

2021/12/31 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد

الغذائية، التي يحتاجها الجسم، حيث

تساعد على تحسين المناعة وضبط ضغط الدم.

كشف تقرير نشره موقع "إنديا"، أن البطاطا

تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة

والمعادن الها

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