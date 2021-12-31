الحلبوسي يبارك للشعب العراقي قدوم العام الجديد

2021/12/31 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارك رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، للشعب العراقي قدوم العام الجديد.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “ونحن نستقبل عامنا الجديد، نتقدَّم بأسمى آيات التهنئة المقترنة بالأمنيات الطيبة لأبناء شعبنا العراقي الكريم، ونسأل الله العظيم أن يجعله عام سلام واستقرار وإعمار وبناء”.

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