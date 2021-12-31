بالصور.. هكذا استقبل النجفيون العام الميلادي الجديد

2021/12/31 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واع-حيدر فرماناستقبلت مدينة النجف الأشرف، عام 2022 بالزينة والورود وشجرة الميلاد التي تجملت بها الشوارع والأسواق والمحال التجارية في ظل تفاؤل المواطنين بالعام الجديد.وشهد شارع الروان وسط المدينة توافد العائلات والمواطنين احتفالا بحلول العام الميلادي الجديد.وقال المواطن عادل عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نأمل أن يحمل عام 2022 الخير لجميع العراقيين وأن تنتهي معاناتهم وتتحقق أحلامهم البسيطة وأن ينالوا حقوقهم المشروعة التي تؤمن لهم سبل الحياة الكريمة"، واصفا "أجواء الاحتفال بقدوم هذا العام في النجف الأشرف بالجميلة والمتميزة التي تعكس تفاؤل المواطن النجفي وحبه للبهجة والفرح".فيما عبر المواطن أزهر الزبيدي عن "أمله بأن يشهد العراق في هذا العام استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأن تتحقق تطلعات الشعب العراقي وتتم تلبية احتياجاتهم والمطالب المشروعة التي ينادون بها كتوفير الخدمات الأساسية والوظائف وفرص العمل للشباب".هذا وجرت مراسيم الاحتفال في النجف الأشرف وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة المختصة ومفارز الدفاع المدني لحماية المحتفلين.

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