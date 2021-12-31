2021/12/31 | 23:45 - المصدر: موازين نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهنئ بالعام الجديد: عام سلام واعمار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهنئ بالعام الجديد: عام سلام واعمار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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