أول أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

2021/12/31 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت أدلة متزايدة على أن متحورة أوميكرون، غيرت كثيرا من أعراض كورونا ليصبح المرض أشبه بالزكام أو نزلة برد.

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