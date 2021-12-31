شاهد بالفيديو.. أحمد الشريفي: التهديد في العراق لم يكن محلياً فقط بل كان ساحة لتصفية الحسابات الدولية

2021/12/31 | 23:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZIYEqk-1MC4

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