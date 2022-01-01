"سيكون الثمن باهظًا".. بايدن يوضح ما دار بينه وبوتين وموقفه من احتمال غزو روسيا أوكرانيا

2022/01/01 | 00:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إنه أوضح في مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكون هناك "ثمن باهظ يجب دفعه" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

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