العراقيون يحتفلون باستقبال العام الجديد (صور)- عاجل

2022/01/01 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداحتفل العراقيون بحلول العام الجديد في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.وشهدت الشوارع ازدحاما شديدا وخروج المواطنين للشوارع والمناطق في مختلف مدن العراق.وما أن حانت الساعة 12، امتلئت سماء العاصمة بغداد بالألعاب النارية.والامر نفسه في محافظة اربيل شمالي العراق، والتي زينت شوارعها بالأضواء تعبيرا عن الترحيب بالسنة الجديدة.أما في محافظة ديالى، فقد شهدت نزول العوائل الى المناطق الترفيهية والشوارع الرئيسية، وكذلك المحافظات العراقية الاخرى.

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