بعد تحليل مليون إصابة...

2022/01/01 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل بريطاني شمل أكثر من مليون

حالة إصابة بمتحوري فيروس كورونا

"أوميكرون" و"دلتا"، أن خطر دخول

المستشفى بعد الإصابة بـ"أوميكرون" يبلغ

ثلث خطر متحور "دلتا".





وكشفت البيانات، التي نشرتها وكالة

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