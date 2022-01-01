العالم يشعل شمعته 22 بعد الألفية الميلادية الثانية

2022/01/01 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوقد العالم شمعته الثانية والعشرين بعد الألفية الميلادية الثانية وسط أمنيات بأن يكون عاماً خالياً من وباء كورونا ورفع القيود بشكل كامل.في هذه الأثناء تتقدم وكالة الأنباء العراقية (واع) بالتهنئة والتبريكات للشعب العراقي بكل أطيافه لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

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