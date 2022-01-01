2022/01/01 | 00:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 66P9XykAY8M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. #أربيل تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. #أربيل تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).