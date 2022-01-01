عروض نارية وضوئية ضخمة في برج خليفة وإكسبو دبي احتفالا بالعام 2022

2022/01/01 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت دبي العام الجديد 2022 بعروض مميزة من الألعاب النارية والضوئية في العديد من الأماكن البارزة فيها ومنها برج خليفة وإكسبو دبي وإليكم جانبًا من هذه العروض.

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