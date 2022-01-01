قيس الخزعلي عن حادثة ’جبلة’: ’استهتار’ بالدماء لا يجب أن يمر مرور الكرام

2022/01/01 | 00:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الأمين العام لعصائب أهل الحقف قيس الخزعلي، إن حادثة منطقة جبلة في محافظة بابل، "لا يجب أن تمر مرور الكرام".

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