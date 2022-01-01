العراق يستقبل العام الجديد 2022

2022/01/01 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل العراق، العام الجديد 2022، ببهجة واحتفالات شهدتها مختلف شوارع البلاد، وسط آمال بأن يعم السلام ربوع الوطن.وتزينت شوارع العاصمة ومحافظات عراقية مختلفة، بأشجار الزينة والنشرات الضوئية، فيما أطلقت الألعاب النارية لتنير سماء الوطن، وتعبر عن فرحة المواطنين باستقبال العام 2022.

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