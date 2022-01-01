2022/01/01 | 01:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BoXYDEEwEqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أغنية من غاب دلالي للفنان #أوراس_ستار حفلة رأس السنة 2022#الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أغنية من غاب دلالي للفنان #أوراس_ستار حفلة رأس السنة 2022#الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).