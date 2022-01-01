2022/01/01 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DHvkWqOums8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو محافظة ذي قار يتمنون انتهاء وباء كورونا والمظاهرات بنيل المطالب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنو محافظة ذي قار يتمنون انتهاء وباء كورونا والمظاهرات بنيل المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).