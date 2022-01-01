الدوري السعودي.. كورونا يضرب الهلال والأهلي ويعصف بالفتح

2022/01/01 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الأندية السعودية لكرة القدم الإعلان عن إصابات لاعبيها وإدارييها بفيروس كورونا وآخرها الهلال والأهلي.

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