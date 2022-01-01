ليلة رأس السنة .... قصيدة - منى حلمي

2022/01/01 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي قصيدة ------------ ليلة رأس السنة -------------- اليوم عند كل الناس " عيد " وأنا بعد مرور أزمنة العمر لا أعرف معنى كلمة " العيد " خرجت من جسد أمى الفريد أصبحت ر ......





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