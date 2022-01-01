كان عاما مليئا بالقرداحية والقذافية والحفترية والبرهانية والسيساوية وبالقتلة والصهاينة العرب - هاله ابوليل

2022/01/01 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل كان عاما مليئا ب ,,,,,, كان عاما مليئا بالتطبيع الرخيص والتسريبات والثروات الاستثنائية .



كان عاما مليئا بصواريخ القسام المباركة لاعادة الزهو والكرامة العربية.



كان عاما حافلا بالتسريبات المثيرة وبالحفترة والقذافية والقرداحية والصهيونية الاماراتية .كان عاما مليئا بالتناقضات والحمار الذي اكل الدستور في تونس الخضراء .



تونس الياسمين و تونس الثورة وتونس البوعزيزي الذي خلصنا من اول صنم ......





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