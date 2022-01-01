تعديلات مثيرة في فيلم "المهدي بن بركة"!  



تعديلات مثيرة في فيلم
2022/01/01 | 02:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض بن بركة تعرض للأذى حتى من بعض رفاقه الحزبيين، فبعد يوم من تأكيد خبر اختطافه سارعت جماعة من خصومه إلى التملص من التضامن مع الضحية

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