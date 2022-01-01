تحليل.. إلى أين تتجه بورصات الخليج ومصر في 2022؟

2022/01/01 | 02:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: تتأهب أسواق الخليج ومصر لحصد المزيد من المكاسب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد ما استطاعت أغلبها الارتفاع خلال تداولات عام 2021 بدعم من 5 عوامل يتصدرها عودة أسعار النفط للارتفاع بعد تعديل اتفاق "أوبك+" بشأن الإنتاج …

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