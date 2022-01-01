قراءة في مقترح تعيين مبعوث خاص لمكافحة

2022/01/01 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية بسيطة على قانون قدمته النائبة الديمقراطية المسلمة عن ولاية منيسوتا الصومالية الأصل إلهان عمر ويقترح إنشاء مكتب خاص بوزارة الخارجية وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا" ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في كل أنحاء العالم.

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