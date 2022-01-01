2022/01/01 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت فرنسا، الجمعة، بإطلاق إيران، الخميس، صاروخاً إلى الفضاء بالتزامن مع إحراز "تقدّم" في المفاوضات التي استؤنفت لتوّها حول البرنامج النووي الإيراني.

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