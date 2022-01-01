كوفيد يرخي بظلاله على احتفالات العام الجديد وحصر التجمعات بالعائلة الصغيرة

2022/01/01 | 04:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برج خليفة في دبي مضاء بالألعاب النارية بمناسبة حلول العام الجديد 2022.© ا ف ب/ا ف ب ستر سيدني (أ ف ب) – بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، ترخي جائحة كوفيد-19 بظلالها، للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد في وقت ارتفعت […]

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