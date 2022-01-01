باريس “تندد” بإطلاق طهران صاروخاً تزامناً مع إحراز “تقدم” في المفاوضات النووية

2022/01/01 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – ندّدت فرنسا الجمعة بإطلاق إيران الخميس صاروخاً إلى الفضاء بالتزامن مع إحراز “تقدّم” في المفاوضات التي استؤنفت لتوّها حول البرنامج النووي الإيراني.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ “فرنسا تدين عملية الإطلاق هذه التي لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231″، مضيفة أن “هذه الانشطة مؤسفة للغاية […]

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