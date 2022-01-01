للعام الثاني.. كوفيد يلقي بظلاله على احتفالات العام الجديد

2022/01/01 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، ترخي جائحة كوفيد-19 بظلالها، للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد في وقت ارتفعت فيه بقوة أعداد المصابين بفيروس كورونا على الرّغم من بصيص أمل خجول يلوح في الأفق.

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