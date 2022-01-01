قصة الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية في كردستان العراق

2022/01/01 | 04:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطبيب البيطري سلميان تمر يجري عملية بتر للقائمة البمنى لنمر فارسي عثر عله في كردستان العراق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب اسماعيل عدنان دهوك (العراق) (أ ف ب) – عثرت السلطات في محافظة دهوك في كردستان في شمال العراق على نمر وقع بفخ في إحدى القرى الجبلية، وأرسلته إلى […]

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