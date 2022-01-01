هل تجوز التهنئة؟ - محمد عبد المجيد

2022/01/01 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد سؤال هستيري دموي تنطق به ألسنة سيّافين من عشاق القبور، كأن اللهَ سيستأذن كل متخلف منهم حتى يُدخل الفرحة في قلوب الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم و..



أفكارهم.أنا أقوم بتهنئة المسيحي واليهودي( وليس الصهيوني المحتل) والبوذي والهندوسي والملحد ما لم يكن سبب التهنئة جريمة قتل أو اغتصاب أو عمل إرهابي!وأقوم بتهنئة صديق لأنه اشترى قطا أو كلبا أو تورتة عيد الميلاد أو شُفي من مرض أو نجحتْ عملية جرا ......





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