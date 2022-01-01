مقدمة في الداروينية وعلم النفس التطوري - رياض عبد

2022/01/01 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_عبد لقد مضت أكثر من 161 سنة على نشر كتاب أصل الأنواع والذي سبب ثورة في فهمنا للعلوم الحياتية بحيث أصبحت نظرية التطور لدارون (و كذلك والاس الذي إكتشف الإنتخاب الطبيعي في نفس الوقت وبشكل مستقل تماماً) حجر الزاوية والأساس الذي تستند اليه علوم البايولوجيا , أي أساس فهمنا لكافة الكائنات الحية على كوكب الأرض بما فيها الإنسان.



ومن الضروري أن أشير هنا الى أن في حين أن نظرية التطور بالإنتخاب الطبيعي تع ......





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