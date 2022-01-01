من الخائن الحقيقي . هل محمد السادس ، أم محمود عباس ؟ سكيزوفرانية النظام الجزائري مع التطبيع . - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني من الخائن الحقيقي .
هل محمد السادس ام محمود عباس ؟سكيزوفرانية النظام الجزائري مع التطبيع تناولت القناة الفرنسية " فرنسا 24 " ، ومواقع الكترونية كثيرة ، خبرا خطيرا مفاده ، انّ محمود عباس رئيس السلطة ، وليس الدولة الفلسطينية ، اجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي Benny Gans بمنزل هذا الأخير ب " روش هعين " بالقرب من تل ابيب ..
وكان جدول اعمال اللقاء الذي تم في وقت متأخر من الليل ، هو القضايا ال ......
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