2022/01/01 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من الخائن الحقيقي .



هل محمد السادس ام محمود عباس ؟سكيزوفرانية النظام الجزائري مع التطبيع تناولت القناة الفرنسية " فرنسا 24 " ، ومواقع الكترونية كثيرة ، خبرا خطيرا مفاده ، انّ محمود عباس رئيس السلطة ، وليس الدولة الفلسطينية ، اجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي Benny Gans بمنزل هذا الأخير ب " روش هعين " بالقرب من تل ابيب ..



وكان جدول اعمال اللقاء الذي تم في وقت متأخر من الليل ، هو القضايا ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الخائن الحقيقي . هل محمد السادس ، أم محمود عباس ؟ سكيزوفرانية النظام الجزائري مع التطبيع . - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الخائن الحقيقي . هل محمد السادس ، أم محمود عباس ؟ سكيزوفرانية النظام الجزائري مع التطبيع . - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).