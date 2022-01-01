الصين تطارد المعارضين في الخارج بتقنيات متطورة

2022/01/01 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات الصينية اعتماد برامج تكنولوجية متطورة لتعقب المعارضين في الخارج الذين يوجهون سهام نقدهم لنظامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير من صحيفة أميركية.

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