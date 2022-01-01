الصين تكافئ نيكاراغوا بعد قطع علاقاتها مع تايوان

2022/01/01 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت بكين فتح سفارتها في ماناغوا، الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع على قطع نيكاراغوا علاقتها بتايوان واعترافها بالصين.

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