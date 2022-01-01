مصرع وإصابة 25 في تدافع بضريح هندوسي في الهند

2022/01/01 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت، في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس.

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