2022/01/01 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل الصاروخ الذي أطلقته إيران للفضاء في وضع حمولاته في المدار بعد أن عجز عن الوصول إلى السرعة المطلوبة، وفق ما كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للتلفزيون الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعترف بفشل الصاروخ الذي أطلقته إلى الفضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعترف بفشل الصاروخ الذي أطلقته إلى الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).