أشجار الأبجدية - جاكلين سلام

2022/01/01 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام أكتبُ شجرةًأعلّق أسماءَكم نجوماً على أغصانها كلماتِكم قُفّازاتٍ لأصابعهامن أنوار قلوبكم أجدُلُ لقَوامها حزاماً متراقصَ الأمواجأغرُسُها في صدري،ونكبَرْ*تحملنيأحمِلهاأقاسمُكم ظلَّها وابتهالاتِ الندىأكتبُها ضلعاً ضلعاًورقةً ورقةًألوّنُ لها الأقدارْ…وليستْ شجرةَ المعرفة *أشاغبُ بين أحضانِهاأشيد لها عائلةً، أفترضْ… :هذه الصديقة نجمةٌ خ ......





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