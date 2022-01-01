محنة تحقق كابوس(الجد ) - محمد حسين يونس

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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس بدات مشاركتي مع الحوار المتمدن- بالعدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 03:22 المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات ..



بعملين متتالين معنونين (( إلي حفيدتى التى لم توجد بعد ( ماعت) ..)) كنت أتبع فيهما منهج (جواهر لال نهرو) عندما كتب من محبسه مجموعة من المقالات عن تاريخ العالم لإبنته (أنديرا) جمعت في كتاب بعد ذلك بعنوان ( لمحات من تاريخ العالم )..في المقالين حاولت أن الخص تاريخ بلدنا..كما أ ......





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