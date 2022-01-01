لا تنظر إلى السماء

2022/01/01 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطو البشرية اليوم أولى خطواتها في العام الميلادي الجديد.تعبر في الزمن مثقلةٌ بحمولتها من الخيبات الكثيرة والنذر القليل من الأفراح الهامشية، ووافر من الهزائم وما تيسر من بعض الأحلام والآمال المرجوة.تعبر بما أُنجز وما دُمر، وبما استُهلك وما ادُخِّر.

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