فينيسيوس يحقق نبوءته مع ريال مدريد

2022/01/01 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بضعة سنوات تخللها الكثير من الشك والترقب، استطاع النجم البرازيلي الشاب، فينيسيوس جونيور، من تحقيق نبوءته بأن يكون لاعبا متألق لا يشق له غبار مع مستقبل يعد بالكثير لفريقه ريال مدريد، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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