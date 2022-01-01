العام الجديد يفتتح بحريق لمنازل في منطقة المنصور نتيجة الالعاب النارية

2022/01/01 | 09:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفي الساعات الاولى، للعام الجديد ٢٠٢٢ شهدت منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد حريق لمنازل ملاصقة لجهاز المخابرات في منطقة المنصور نتيجة الالعاب النارية.وقال شهود عيان ان “الحريق اخذ بالتوسع وتصاعدت منه اعمدة الدخان في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل”.وتابع الشهود ثم “تدخلت قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ولا نعرف بالضبط …

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