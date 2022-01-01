الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من أولويات عمل المصرف

2022/01/01 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مصرف الرافدين، السبت، أن دعم وتمويل مشاريع بناء المجمعات السكنية يعد من أولوياته.

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وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (1 كانون الثاني 2022)، أن "الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

وأضاف أن "الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف".

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