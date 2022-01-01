شاهد كيف احتفلت مدن العالم بالعام الجديد 2022

2022/01/01 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نرصد لكم في هذا الفيديو احتفال البلدان حول العالم ببداية العام الجديد 2022.

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