نيازك بأحجام كبيرة تقترب من الارض

2022/01/01 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب بالأرض في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية.

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