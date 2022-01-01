لماذا تجديد الخطاب الديني؟ - فهد المضحكي

2022/01/01 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يثير مفهوم تجديد الخطاب الديني أسئلة إشكالية قد تفوق العصر، يبرز منها على نحو خاص المقصود بالتجديد وماهية الخطاب الديني المراد تجديده، ومن هي النخبة التي يمكن أن يناط بها عملية التجديد، وكذلك الأهداف التي ينبغي أن يحققها أو التي ينشدها من ذلك التجديد.



تلك الأسئلة يطرحها الباحث والخبير بمركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام د.



عبدالعليم محمد عبدالعليم.



ويتضح لنا من أهمية هذه الأسئلة التي رغم ......





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