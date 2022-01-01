الرافدين يحدّد أهداف دعم المشاريع الاستثمارية

2022/01/01 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدّد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أهداف دعم المشاريع الاستثمارية.

وذكر بيان للمصرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

وأكد البيان أن "من ضمن أهداف دعم المشاريع الاستثمارية هو دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية التي تعد من أولويات عمل المصرف".

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