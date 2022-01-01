دراسات تكشف تأثير أوميكرون على الرئتين

2022/01/01 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد الدلائل على أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا يسبب أعراضا أقل حده لكوفيد-19 من السلالات السابقة التي يمكن أن يسببها الفيروس التاجي.

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