إسرائيل تعلن سقوط صاروخين قرب تل أبيب

2022/01/01 | 09:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن فلسطينيين من قطاع غزة أطلقوا صاروخين صوب منطقة البحر المتوسط سقطا وانفجرا قبالة ساحل تل أبيب.

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وذكر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي في تدوينة على تويتر (1 كانون الثاني 2022)، أنه "تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل ابيب الكبرى.



ووفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

وقال الجيش إن "الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار".

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