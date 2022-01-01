2022/01/01 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم السبت، ان المحافظ لؤي الياسري لازال يدير المحافظة ويتمتع بكافة صلاحياته، مبينا ان هناك خطط أعدها الياسري وديوان المحافظة حول المشاريع المهمة التي ممكن ان تنفذ بعام 2022.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) ان "اي قبول لاستقالة المحافظ لم تأتي للمحافظة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبتالي فإن المحافظ يدير عمله بشكل كامل وهناك عمل متواصل لاستكمال المشاريع المستمرة او التهيئة لموازنة العام المقبل".

وأضاف ان "الياسري شكل لجان حول المشاريع المقبلة التي ستنفذ بالنجف وهي تنتظر تمرير الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لغرض تنفيذها".

وقدم محافظ النجف لؤي الياسري، يوم الجمعة، الماضي استقالته من منصبه قائلا: "أقدم إعفائي أمام رئيس الوزراء وأنا مرتاح جدا"، مبينا أنه "سيقدم كتاب إعفاءه من منصبه يوم الاثنين الذي مضى لرئيس الوزراء بأنتظار قراره النهائي"، مبينا أن "سبب استقالته من منصبه جاءت بعد تعرضه لضغوطات وتهديدات له ولعائلته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبه يكشف عبر (بغداد اليوم).. الياسري لازال محافظا للنجف ولم تقبل استقالته إلى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبه يكشف عبر (بغداد اليوم).. الياسري لازال محافظا للنجف ولم تقبل استقالته إلى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).