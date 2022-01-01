الدفاع المدني يعلن احصائيات حوادث الحريق لعام 2021

2022/01/01 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، احصائيات بعدد حوادث الحريق لعام 2021 في القطاع الحكومي والقطاع المختلط والقطاع الخاص .

وذكر بيان للمديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاحصائيات تشمل حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان وشملت تلك الاحصائيات حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية والأراضي الزراعية وغيرها".

وأضاف البيان: "حيث بلغت في مجموعها ( 31533) حادث حريق خلال عام 2021 تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة" .

وتابع: "حيث احصت مديرية الدفاع المدني عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ ( 6189 )حادث حريق".

واردف البيان: "فيما بلغت عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط ( 293) حادث حريق".

وبين: "اما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (25051) حادث حريق" .

وبخصوص اسباب حوادث الحريق، بحسب البيان انها توزعت كالتالي:

1- التماس الكهربائي تسبب بـ ( 14201) أربعة عشر ألفاً و مئتان و واحد حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية .

2- عبث الاطفال فقد تسبب بـ ( 6486) ستة آلاف و أربعمائة و ستة و ثمانون حادث حريق .

3- الاهمال تسبب باندلاع (2849) ألفان و ثمانمائة و تسعة و أربعون حادث حريق .

4- اعقاب السكائر تسببت بـ (1721) ألف و سبعمائة و واحد و عشرون حادث حريق .

5- حوادث حريق العمد بفعل فاعل بلغت ( 1224) ألف و مئتان و أربعة و عشرون حادث حريق .

6- حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية بلغت ( 1105) ألف و مائة و خمسة حادث حريق.

7- حوادث حريق التسرب الغازي بلغت (822) ثمانمائة و اثنان و عشرون حادث حريق .

8- حوادث تسرب الوقود بغلت ( 225) مئتان و خمسة و عشرون حادث حريق .

9- حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت (167) مائة و سبعة و ستون حادث حريق.

10- حوادث حريق اصطدام وسائل النقل بلغت ( 82 ) اثنان و ثمانون حادث حريق.

11- حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت ( 25) خمسة و عشرون حادث حريق .

12- حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت (27) سبعة و عشرون حادث حريق .

13- حوادث حريق بسبب مجهول بلغت ( 554) خمسمائة و أربعة و خمسون حادث حريق .

14- حوادث حريق لأسباب اخرى بلغت ( 2599 ) ألفان و خمسمائة و تسعة و تسعون حادث حريق .

واكدت مديرية الدفاع المدني، بحسب البيان، سعيها الى "نشر الوعي الوقائي التوعوي واشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة لتفادي الخسائر والاصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الاطفاء اضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة".

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