الرافدين يحدد أهداف دعم المشاريع الاستثمارية

2022/01/01 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أهداف المشاريع الاستثمارية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "بناء ودعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف".

وأضاف ان "الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

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