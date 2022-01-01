انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

2022/01/01 | 09:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 268 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه “النور نيوز” ان “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 6.170 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 936 …

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